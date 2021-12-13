На Миколаївщині кримінального "авторитета" із санкційного списку РНБО засудили до 6 місяців арешту
У Миколаївській області до 6 місяців арешту засудили кримінального "авторитета" "Апті" за те, що він погрожував потерпілим, які дали показання у справі, де він є обвинуваченим
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури судом визнано винним громадянина РФ, який тривалий час мешкає на території України на праві посвідки на постійне проживання, у погрозах потерпілим за раніше надані покази (ст. 386 КК України). Суд призначив йому покарання - 6 місяців арешту", - йдеться у повідомленні.
Засуджений знаходиться у списку осіб, до яких застосовано обмежувальні заходи відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Щодо цих осіб застосували такі обмеження: блокування активів, заборона на в'їзд в Україну, відмова у видачі нових віз чи посвідок на проживання та примусове видворення.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти злодіїв у законі та кримінальних "авторитетів" 21 травня 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 30.18Продаж 30.6
- Актуальне
- Важливе