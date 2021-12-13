На Миколаївщині кримінального "авторитета" із санкційного списку РНБО засудили до 6 місяців арешту

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури судом визнано винним громадянина РФ, який тривалий час мешкає на території України на праві посвідки на постійне проживання, у погрозах потерпілим за раніше надані покази (ст. 386 КК України). Суд призначив йому покарання - 6 місяців арешту", - йдеться у повідомленні.

Засуджений знаходиться у списку осіб, до яких застосовано обмежувальні заходи відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Щодо цих осіб застосували такі обмеження: блокування активів, заборона на в'їзд в Україну, відмова у видачі нових віз чи посвідок на проживання та примусове видворення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти злодіїв у законі та кримінальних "авторитетів" 21 травня 2021 року.