На Миколаївщині не планують обов'язкової евакуації мешканців, - Кім
На Миколаївщині не планують обов'язкової евакуації мешканців, гуманітарна ситуація в місті стабільна
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на пресбрифінгу Миколаївської обласної військової адміністрації.
"Я маю бути прагматичним: кількість загиблих за весь період війни, з 24 лютого, – 400 осіб. Це відносно помірна цифра порівняно з іншими регіонами й гарячими точками. Наразі ми не плануємо примусової евакуації", - сказав Кім.
Так, обстрілів дійсно побільшало, але ЗСУ та Верховний головнокомандувач планують звільнення Херсонської області, що призведе до зменшення цих обстрілів.
Також Кім зазначив, що у місті стабільна гуманітарна ситуація, всі заклади харчування й магазини працюють.
"Щодо гуманітарної ситуації. Вони (російські окупанти, - ред.) знищили за тиждень 2 склади з гуманітарною продукцією і одну точку видачі. Але при цьому у нас достатньо гумпродукції, і ми ще відновлюємо втрачене. Ситуація стабільна. Гуманітарну допомогу роздаємо усім, хто її потребує. У нас працюють всі ринки, заклади, магазини, кав'ярні. З гуманітарної точки зору все добре, нам складно, бо нас обстрілюють щодня", - додав він.
- Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів.
- Нагадаємо, за словами міського голови Миколаєва це "напевно був найсильніший удар" по місту за весь час.
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