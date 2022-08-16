Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, за минулу добу, 15 серпня, російські окупанти обстріляли Миколаївську область.

"Миколаївський район: вдень, 15 серпня, о 12:13 зафіксовано ворожі обстріли Первомайського Первомайської громади. Внаслідок яких частково зруйновано заклад освіти, приватні будинки та пошкоджено присадибні ділянки... Ворог завдавав удари по Лиманам Галицинівської громади. Пошкоджено електромережу. Постраждалих немає", - пише Кім.

Голова Миколаївської ОВА інформує про обстріли у Баштанському районі.

"Вдень, 15 серпня, орієнтовно о 14:00 були обстріли села Широке Широківської громади. Зруйновано один житловий будинок, влучання були у вже зруйновану школу та дорогу. Близько 21:00 були обстріли села Червона Долина. Зафіксовано влучання по відкритим територіям. Також близько 01:30, 16 серпня, були обстріли села Червона Долина. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також російські окупанти обстріляли Березнегуватську громаду, повідомляється про одного загиблого й одного пораненого.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом 15 серпня обстріляно села Лепетиха та Кавказ. Вночі, 16 серпня, орієнтовно о 02:40 під обстріл потрапило смт Березнегувате. Внаслідок чого одна людина загинула та одну людину поранено. Відомо про зруйновані житлові будинки. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - пише Кім.

Голова Миколаївської ОВА також зазначив, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше повідомлялося, що окупанти знову обстріляли Миколаїв та область.

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