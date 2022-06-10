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На Миколаївщині піротехніки вперше зіштовхнулись з уламками протикорабельної ракети

10 червня, 2022 п'ятниця
17:38
війна з Росією піротехніки ДСНС

Миколаївські піротехніки при розмінуванні вперше знайшли уламки протикорабельної ракети

Про це повідомили в ОК "Південь".

Уламки протикорабельної ракети знайшли під час розмінування територій, які обстрілювала Росія.

"Всі факти прояву ворожої агресії проти України ретельно документуються і розслідуються в рамках кримінального провадження", - наголошують у "Півдні".

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