На Миколаївщині піротехніки вперше зіштовхнулись з уламками протикорабельної ракети
Миколаївські піротехніки при розмінуванні вперше знайшли уламки протикорабельної ракети
Про це повідомили в ОК "Південь".
Уламки протикорабельної ракети знайшли під час розмінування територій, які обстрілювала Росія.
"Всі факти прояву ворожої агресії проти України ретельно документуються і розслідуються в рамках кримінального провадження", - наголошують у "Півдні".
- 9 червня в оперативному командуванні "Південь" вважали, що Росія вочевидь поставила на паузу морську десантну операцію.
- Станом на обід 10 червня російський агресор готовий випустити по Україні 40 крилатих ракет з Чорного моря.
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