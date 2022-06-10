На Миколаївщині піротехніки вперше зіштовхнулись з уламками протикорабельної ракети

Про це повідомили в ОК "Південь".

Уламки протикорабельної ракети знайшли під час розмінування територій, які обстрілювала Росія.

"Всі факти прояву ворожої агресії проти України ретельно документуються і розслідуються в рамках кримінального провадження", - наголошують у "Півдні".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb