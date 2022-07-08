На Миколаївщині росіяни за добу вбили двох людей, обстріляли будинки та ферму
На Миколаївщині 7 липня окупанти вбили двох цивільних, обстріляли будинки, фермерське господарство та спричинили пожежі
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
Удень 7 липня в Миколаєві були пожежі на відкритих територіях унаслідок влучання боєприпасів і їх уламків. Уранці 8 липня в місті лунали вибухи. Інформацію уточнюють.
Удень 7 липня окупанти гатили Березнегуватську громаду та призвели до займання на відкритій території в Березнегуватому. З 6:45 8 липня вони продовжують обстрілювати Березнегувате. За попередньою інформацією, є руйнування об'єктів інфраструктури й будинків. Інфромацію про потерпілих і пошкодження уточнюють.
Також 7 липня росіяни обстріляли Березнегувате, Маломихайлівське та Станцію Березнегувате. За попередніми даними, ніхто не загинув. Інформацію уточнюють.
"Ввечері, 7 липня, близько 20:00 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були по відкритим територіям та на території фермерського господарства. Потерпілих немає", - зазначив Віталій Кім.
Близько 00:00 і 7:00 8 липня тривали обстріли переважно поза межами населених пунктів, унаслідок чого горіли поля. Люди не постраждали.
"Вчора, 7 липня, внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло дві людини. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Також вдень, 7 липня, внаслідок ворожих обстрілів у Галицинівській громаді, у СВТ "Бірюза" відбулась пожежа дачного будинку", - зауважив очільник ОВА.
Удень 7 липня в селищі Полігон від влучання російських боєприпасів і їх уламків загорілася суха трава на відкритій території колишньої ферми.
У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.
- Близько 6:32 8 липня в Миколаєві пролунали вибухи.
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