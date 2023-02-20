Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 19 лютого, о 18:20 рашисти вели вогонь з артилерії по населеному пункту Куцурубської громади. Там пошкоджені приватна домівка та господарські будівлі. Також мешканці будинку отримали легкі поранення.

О 18:27 та 18:43, під артилерійськими ударами ворога була акваторія та портова інфраструктура Очаківської громади.

"У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав очільник області.