На Миколаївщині унаслідок російських обстрілів пошкоджені будинки та портова інфраструктура, є постраждалі
За добу 19 лютого російська армія гатила по Миколаївській області, унаслідок обстрілів є постраждалі, пошкоджені домівки мирних жителів та портова інфраструктура
Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Учора, 19 лютого, о 18:20 рашисти вели вогонь з артилерії по населеному пункту Куцурубської громади. Там пошкоджені приватна домівка та господарські будівлі. Також мешканці будинку отримали легкі поранення.
О 18:27 та 18:43, під артилерійськими ударами ворога була акваторія та портова інфраструктура Очаківської громади.
"У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав очільник області.
- Уранці 18 лютого російська армія гатила по Миколаївщині, в Очаківській громаді пошкоджено житлові будинки, а в господарських будівлях виникла пожежа.
- У Снігурівці Миколаївської області знайшли тіла 27 людей, убитих під час окупації міста російською армією. Відкрито кримінальні провадження.
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