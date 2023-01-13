На Миколаївщині внаслідок обстрілів 12 січня поранена одна людина
12 січня рашисти гатили по Миколаївському району. Внаслідок обстрілів армії РФ одна людина отримала поранення
Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Учора, 12 січня, о 10:14 та 13:00 російські військові завдавав ударів по Очаківській громаді Миколаївського району.
Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Одна людина отримала легкі поранення.
Також 12 січня о 22:45 зафіксували обстріли ворога по відкритих територіях Куцурубської громади. Ніхто не постраждав.
"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - наголосив Кім.
- Під обстрілом росіян у понеділок, 9 січня, опинився Очаків. Внаслідок ударів пошкоджено лікарню, багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Станом на 20:49 було відомо про 15 поранених, серед них дворічна дитина.
- У ніч на 11 січня ворожі війська гатили по території Куцурубської громади Миколаївської області.
- За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, станом на 11 січня до обласного центру повернулися вже 50-70 тис. жителів, в область - близько 100 тис. людей; малий та середній бізнес поступово відновлює роботу.
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