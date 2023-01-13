На Миколаївщині внаслідок обстрілів 12 січня поранена одна людина

Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 12 січня, о 10:14 та 13:00 російські військові завдавав ударів по Очаківській громаді Миколаївського району.

Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Одна людина отримала легкі поранення.

Також 12 січня о 22:45 зафіксували обстріли ворога по відкритих територіях Куцурубської громади. Ніхто не постраждав.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - наголосив Кім.

Під обстрілом росіян у понеділок, 9 січня, опинився Очаків. Внаслідок ударів пошкоджено лікарню, багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Станом на 20:49 було відомо про 15 поранених, серед них дворічна дитина.

У ніч на 11 січня ворожі війська гатили по території Куцурубської громади Миколаївської області.

За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, станом на 11 січня до обласного центру повернулися вже 50-70 тис. жителів, в область - близько 100 тис. людей; малий та середній бізнес поступово відновлює роботу.