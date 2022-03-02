На Миколаївщині затримали 28 військових РФ, їм загрожує довічне ув'язнення

Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.



"1-2 березня поліцейські разом із територіальною обороною затримали 28 російських військових у Баштанському районі Миколаївщини. Усі вони брали участь у бойових діях проти ЗСУ в Баштанці 1 березня", – йдеться в повідомленні.



Тепер окупантам інкримінують злочини, передбачені ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 Кримінального кодексу України. Це, зокрема, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей та за фактом незаконного перетинання державного кордону, поєднаного із застосуванням зброї.

Нагадаємо, Росія вперше озвучила втрати у війні на території України.

Проте згідно з повідомленням української сторони, ці цифри є значно більшими і становлять, станом на ранок 2 березня, 5840 осіб.

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