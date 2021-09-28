На Миколаївщині зіткнулися дві вантажівки і мікроавтобус: загинули 4 людини, ще 7 госпіталізовані

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Миколаївській області



Аварія трапилася близько 19:55 поблизу с. Широке. У мікроавтобусі перебували 11 осіб. Внаслідок ДТП 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, у тому числі 15-річний підліток, загинули на місці події.



Ще семеро пасажирів мікроавтобуса віком від 29 до 47 років зазнали травм різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.



62-річний і 47-річний водії вантажівок не постраждали.



Пригоду кваліфікували за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.



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