Про це повідомило Командування морської піхоти у фейсбуці.

"На Миколаївському напрямку морпіхи бойового розрахунку ПТРК "Стугна", 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, демілітаризували рашистський танк!" - наголосили військові.

2 червня на Сході України українські військові знищили командно-спостережний пункт ворога, 32 окупантів та близько 10 одиниць техніки.

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