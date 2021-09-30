На Одещині чоловік вчинив стрілянину з рушниці на вулиці, поліція провела спецоперацію

Про це повідомляє сайт Нацполіції.



На місці працює СОГ місцевого підрозділу поліції, також виїхало керівництво Головного управління області та спецпризначенці.

За попередніми даними, під час стрілянини ніхто не постраждав. .

Про стрілянину на вулиці села поліцейських сповістили жителі.



Під час перемовин з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль. У поліція застосувала зброю.

За кілька хвилин правопорушник зайшов до чужого будинку та вигнав господарів. Згодом він вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми.



Зловмисника знешкоджено.

