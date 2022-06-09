На Одещині є загроза проникнення диверсантів через гирло Дунаю, - речник ОВА
Раніше у березні диверсійно-розвідувальні групи окупаційних військ РФ уже робили подібні спроби, але зазнали невдачі
Про це повідомляє Украінформ з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в етері телемарафону.
Зазначається, що в Одеській області існує ризик проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп із акваторії Чорного моря через гирло річки Дунай.
"Ми розуміємо, і наші військові говорять про підозри, що ворог діятиме в Дунаї. Тобто з Чорного моря заходити в Дунай диверсійно-розвідувальними групами, щоб проводити бойові дії", - заявляє Братчук.
За його словами, у березні уже були прецеденти, оскільки раніше окупанти робили подібні спроби, але отримали відсіч.
Ситуація наразі відслідковується.
Братчук також запевнив, що наразі немає загрози відкриття "другого фронту" з боку самопроголошеного Придністровʼя. За його словами, оборону цієї ділянки державного кордону підсилено. Крім того, в області безперервно триває робота контрдиверсійних груп.
- Нагадаємо, 5 червня МВС передавало про помітне посилення диверсійної роботи росіян у Києві та Київській області, українські силовики успішно дають ворогу відсіч
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