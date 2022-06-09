Про це повідомляє Украінформ з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в етері телемарафону.

Зазначається, що в Одеській області існує ризик проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп із акваторії Чорного моря через гирло річки Дунай.

"Ми розуміємо, і наші військові говорять про підозри, що ворог діятиме в Дунаї. Тобто з Чорного моря заходити в Дунай диверсійно-розвідувальними групами, щоб проводити бойові дії", - заявляє Братчук.

За його словами, у березні уже були прецеденти, оскільки раніше окупанти робили подібні спроби, але отримали відсіч.

Ситуація наразі відслідковується.

Братчук також запевнив, що наразі немає загрози відкриття "другого фронту" з боку самопроголошеного Придністровʼя. За його словами, оборону цієї ділянки державного кордону підсилено. Крім того, в області безперервно триває робота контрдиверсійних груп.

Нагадаємо, 5 червня МВС передавало про помітне посилення диверсійної роботи росіян у Києві та Київській області, українські силовики успішно дають ворогу відсіч