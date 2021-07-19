На Одещині під час руху загорівся автобус

Про це повідомляє Telegram-канал Xydessa.



За наявними даними, займання почалося в моторному відсіку. Дим відразу охопив весь салон.



"Відкритий вогонь загасили в моторному відсіку, але задимився весь салон", - йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, інцидент обійшовся без постраждалих. Пасажирам довелося залишитися на дорозі та обирати інший транспорт.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb