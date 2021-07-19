На Одещині під час руху загорівся автобус
В Одеській області неподалік від села Троїцького Подільського району на трасі Одеса-Київ загорівся автобус із пасажирами
Про це повідомляє Telegram-канал Xydessa.
За наявними даними, займання почалося в моторному відсіку. Дим відразу охопив весь салон.
"Відкритий вогонь загасили в моторному відсіку, але задимився весь салон", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, інцидент обійшовся без постраждалих. Пасажирам довелося залишитися на дорозі та обирати інший транспорт.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе