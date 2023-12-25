На Одещині поліція затримала двох хлопців, які знімали на відео роботу ППО
Ввечері 24 грудня на Одещині поліція затримала двох хлопців, у телефоні одного з яких знайшли відео бойової роботи протиповітряної оборони
Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.
"Учора ввечері, під час повітряної тривоги, інспектори отримали повідомлення про двох осіб, які знімають на телефон роботу ППО", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці патрульні затримали двох хлопців, у одного з яких в телефоні дійсно було відео бойової роботи протиповітряної оборони. Затримані пояснили, що пожартували.
Хлопців доставили до відділку поліції, де надалі з ними працювали слідчі.
У поліції нагадали про заборону фото та відеофіксації роботи ППО і попросили зберігати інформаційну тишу.
- Китайський блогер, який знімав роботу ППО в Одесі, отримав 5 років позбавлення волі, але був звільнений від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік.
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