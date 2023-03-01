Про це повідомила пресслужба МВС.

"Свою подорож вони спланували вночі, сподіваючись залишитися непоміченими. Прикордонники відділу "Фараонівка" виявили чоловіків за допомогою тепловізійного приладу. На вимоги правоохоронців зупинитися порушники не реагували та почали тікати. Чоловіки зупинилися, лише почувши попереджувальні постріли охоронців кордону", - розповіли у відомстві.

За даними правоохоронців, затримані чоловіки призовного віку пояснили, що планували потрапити в Молдову у незаконний спосіб через обмеження у виїзді.