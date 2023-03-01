На Одещині прикордонники пострілами зупинили чотирьох ухилянтів, які намагались утекти до Молдови
Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали чотирьох мешканців Одещини, які намагалися незаконно перетнути державний кордон і потрапити до Молдови
Про це повідомила пресслужба МВС.
"Свою подорож вони спланували вночі, сподіваючись залишитися непоміченими. Прикордонники відділу "Фараонівка" виявили чоловіків за допомогою тепловізійного приладу. На вимоги правоохоронців зупинитися порушники не реагували та почали тікати. Чоловіки зупинилися, лише почувши попереджувальні постріли охоронців кордону", - розповіли у відомстві.
За даними правоохоронців, затримані чоловіки призовного віку пояснили, що планували потрапити в Молдову у незаконний спосіб через обмеження у виїзді.
- На Закарпатті затримали ухилянтів, які хотіли потрапити до Угорщини на ґумовому човні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.32
Купівля 38.32Продаж 39.27
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе