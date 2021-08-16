На Одещині прикордонники виявили близько 60 кг кокаїну в контейнері з еквадорськими бананами

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.



Як зазначається, наркотики прибули в Україну контейнеровозом через порт "Південний", що у Одеській області.



Міжвідомча група здійснила поглиблену перевірку контейнера, у конструкції якого було заховано 50 брикетів загальною вагою майже 60 кг. Експрес-аналіз підтвердив, що запресований в брикети порошок – це кокаїн.



Відомо, що виявлення наркотичних речовин стало продовженням затримання минулого тижня в Одесі трьох членів міжнародного злочинного угруповання (громадян України, Румунії, Албанії). Тоді у затриманих теж вилучили 50 брикетів кокаїну, загальна вага наркотиків склала 60 кілограмів 240 грамів (брутто).



За інформацією слідства, міжнародне злочинне угруповання мало намір переправити кокаїн контрабандою у країни Європейського Союзу.

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