На Одещині СБУ нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на РФ

Про це повідомляє управління СБ України в Одеській області.

"Напередодні широкомасштабного вторгнення ці агенти нагнітали соціальну напругу у різних регіонах. Зокрема, намагалися вчинити диверсії: шляхом руйнування транспортної інфраструктури, підпалів лісів, пошкодження національно-культурних символів і пам’ятників. Також проводили постановочні мітинги. За останній місяць плани кураторів змінилися, тож роботу агентів переформатували. Відтоді вони збирали розвіддані: про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів, настрої місцевих. За потреби – відправляли фотозвіти", пишуть в СБУ і додають, що дії затриманих координували особи, які у 2014 році втекли до РФ.

Наразі агенти надають свідчення СБУ про деталі своєї підривної діяльності.

Відзначимо, що СБУ також затримала на Київщині самопроголошеного "голову" Димера, на Дніпропетровщині - коригувальника артилерії РФ

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