На Одещині СБУ нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на РФ
Служба Безпеки України затримала трьох агентів мережі, що працювала на ворога і збирала розвіддані: про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів, настрої місцевих
Про це повідомляє управління СБ України в Одеській області.
"Напередодні широкомасштабного вторгнення ці агенти нагнітали соціальну напругу у різних регіонах. Зокрема, намагалися вчинити диверсії: шляхом руйнування транспортної інфраструктури, підпалів лісів, пошкодження національно-культурних символів і пам’ятників. Також проводили постановочні мітинги. За останній місяць плани кураторів змінилися, тож роботу агентів переформатували. Відтоді вони збирали розвіддані: про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів, настрої місцевих. За потреби – відправляли фотозвіти", пишуть в СБУ і додають, що дії затриманих координували особи, які у 2014 році втекли до РФ.
Наразі агенти надають свідчення СБУ про деталі своєї підривної діяльності.
- Відзначимо, що СБУ також затримала на Київщині самопроголошеного "голову" Димера, на Дніпропетровщині - коригувальника артилерії РФ
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе