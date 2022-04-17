СБУ затримала на Київщині самопроголошеного "голову" Димера, на Дніпропетровщині - коригувальника артилерії РФ

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.



На Одещині Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на країну-агресора, і затримали трьох її агентів. Встановлено, що їхні дії координували особи, які у 2014 втекли до РФ.



За словами речника, напередодні широкомасштабного вторгнення ці агенти намагались вчинити диверсії, шляхом руйнування інфраструктури, підпалів лісів, пошкодження національно-культурних символів і пам'ятників.Також проводили постановочні мітинги. За останній місяць роботу агентів переформатували, відтоді вони збирали розвід дані про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів. Наразі агенти надають свідчення СБУ про деталі своєї роботи.



У Київській області спецпризначенці затримали місцевого мешканця – самопроголошеного голову Димерської ОТГ. Під час Тимчасової окупації регіону, чоловік погодився співпрацювати з ворогом. Він здав окупантам учасників АТО/ООС, членів місцевої тероборони та допомагав загарбникам орієнтуватись на місцевості. Видавав гуманітарну допомогу місцевим як винагороду за співпрацю з окупантами.



На Херсонщині СБУ оголосила заочну підозру самопроголошеному керівнику цивільної адміністрації Нової Каховки. Чоловік із київською пропискою перейшов на бік ворога. Він публічно закликав громадян до співпраці з окупантами і просував ідеї налагодження зв'язків із РФ. Також відмовлявся від гуманітарної допомоги, яку організувала українська влада для цивільних.



У Дніпропетровській області спецпризначенці СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні обстріли. Місцевий мешканець зізнався слідству, що мав проросійські погляди. Його завербували ворожі спецслужби і доручили зібрати координати військових штабів, а також фіксувати переміщення ЗСУ.



У Миколаєві затримали місцеву жительку, яка систематично "доповідала" окупаційним військам щодо ситуації у місті. Вона відстежувала роботу блокпостів та окремих об'єктів критичної інфраструктури.



Нагадаємо, у перехопленій СБУ розмові мобілізований з ОРЛО розповів про вбивство українки його товаришами по службі.