На окупованій частині Херсонщини зник сигнал українських телеканалів, - голова Херсонської облради Самойленко
На тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни глушать сигнал українських телеканалів і мобільний зв'язок
Про це повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко в етері Еспресо.
"Згідно з інформацією, яка надходить останніми днями, то на тимчасово окупованій російськими загарбниками території, зник сигнал українських телеканалів. Дуже поганий зв’язок мобільних операторів. Якщо і є, то тільки завдяки інтернету", - наголосив він.
Водночас на територіях Херсонщини, підконтрольних українській владі, зв’язок, телебачення та радіомовлення працюють у штатному режимі.
"Намагаємося сьогодні (18 січня, - ред.) встановити причину. Наші колеги з телерадіопередавальних компаній намагаються поновити зв’язок, принаймні перебити ті "глушилки", які встановлюють окупанти", - зауважив Олександр Самойленко.
- Удень 17 січня РФ обстріляла підприємство критичної інфраструктури в деокупованому Херсоні. Минулося без постраждалих.
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