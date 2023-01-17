Росіяни обстріляли підприємство критичної інфраструктури в Херсоні
Російська армія вдень 17 січня обстріляла підприємство критичної інфраструктури в деокупованому Херсоні. Минулося без постраждалих
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"Сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він.
Янушевич зазначив, що це вже другий удар по підприємству - під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі.
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