Росіяни обстріляли підприємство критичної інфраструктури в Херсоні

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Сьогодні близько 11:00 російські війська здійснили обстріл управління комунального підприємства. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, кисневу станцію. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав він.

Янушевич зазначив, що це вже другий удар по підприємству - під час першого, що відбувся 15 січня, уламки снарядів пошкодили лише територію, але не зачепили будівлі.

16 січня окупанти 102 рази обстріляли Херсонську область.

Російські війська 15 січня обстріляли у Херсоні приміщення, де працюють представники Червоного Хреста України.

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