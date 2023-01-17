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Війна з Росією: хроніка
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Минулої доби Херсонщина понад сотню разів потерпала від обстрілів росіян, є загиблий

17 січня, 2023 вiвторок
09:41
війна з Росією обстріл Херсонщина

16 січня війська РФ 102 рази обстріляли Херсонську область 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 102 рази атакували Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА", - зауважив він. 

Сам Херсон росіяни обстріляли 36 разів – під вогнем окупантів вкотре опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки. 

Через російські обстріли 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами першого заступника голови облради Юрія Соболевського, 102 обстріли по території Херсонської області - це абсолютний антирекорд. 

  • Російські війська 15 січня обстріляли у Херсоні приміщення, де працюють представники Червоного Хреста України.

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Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
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