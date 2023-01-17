Минулої доби Херсонщина понад сотню разів потерпала від обстрілів росіян, є загиблий
16 січня війська РФ 102 рази обстріляли Херсонську область
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські загарбники 102 рази атакували Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА", - зауважив він.
Сам Херсон росіяни обстріляли 36 разів – під вогнем окупантів вкотре опинилися житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки.
Через російські обстріли 1 людина загинула, 2 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
За словами першого заступника голови облради Юрія Соболевського, 102 обстріли по території Херсонської області - це абсолютний антирекорд.
- Російські війська 15 січня обстріляли у Херсоні приміщення, де працюють представники Червоного Хреста України.
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