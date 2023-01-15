Приміщення Червоного Хреста, центр для дітей з інвалідністю, 7 поранених: ворог атакує цивільну інфраструктуру Херсона

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, через обстріл виникла серйозна пожежа. На місці працюють рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає.

"Ворог знав, куди завдає удар. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко", — зазначив Тимошенко.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич підтвердив удар по центру Червоного Хреста та зазначив, що окрім нього постраждав центр реабілітації дітей з інвалідністю.

Зокрема він додав, що снаряди впали поруч з приміщенням студентського гуртожитку. Також атакована був обʼєкт критичної інфраструктури, будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань.

"На цю годину відомо про 7 поранених через російські обстріли Херсона, з них один знаходиться у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів, де лікарі надають їм необхідну допомогу", - зазначив він.

15 січня повідомлялося, що упродовж доби росіяни 76 разів гатили по території Херсонської області, в обласному центрі снаряди поцілили в житлові будинки.

Нагадаємо: у неділю, 15 січня, російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона.

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