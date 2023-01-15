Російські війська обстріляли житловий квартал Херсона: попередньо, дві людини отримали поранення
У неділю, 15 січня, російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона
Про це в telegram-каналі повідомив Ярослав Янушевич, голова Херсонської ОВА.
"За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення. На місці працюють рятувальні служби", - йдеться у дописі.
- 15 січня повідомлялося, що упродовж доби росіяни 76 разів гатили по території Херсонської області, в обласному центрі снаряди поцілили в житлові будинки.
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