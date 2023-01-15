Російські війська обстріляли житловий квартал Херсона: попередньо, дві людини отримали поранення

Про це в telegram-каналі повідомив Ярослав Янушевич, голова Херсонської ОВА.

"За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення. На місці працюють рятувальні служби", - йдеться у дописі.

15 січня повідомлялося, що упродовж доби росіяни 76 разів гатили по території Херсонської області, в обласному центрі снаряди поцілили в житлові будинки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb