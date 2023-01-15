За добу росіяни обстріляли Херсонщину 76 разів
Упродовж доби росіяни 76 разів гатили по території Херсонської області, в обласному центрі снаряди поцілили в житлові будинки
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Зазначається, що за добу росіяни гатили по території Херсонщини 76 разів, використовуючи артилерію, РСЗВ, міномети, танки й БПЛА. Через це 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
"Херсон росіяни обстріляли 25 разів. Зокрема, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки", - написав він.
- Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни завдали ракетного удару по Києву, зафіксовані влучання за кількома адресами у Голосіївському та Дніпровському районах, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Тоді ж унаслідок обстрілу росіянами з "градів" і ствольної артилерії Авдіївки на Донеччині загинули троє людей.
- 14 січня військові РФ обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині, також постраждав об‘єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
- У суботу, 14 січня, російські терористи також обстріляли прикордонні райони Сумської області.
- 14 січня, російські терористи вдарили по Запорізькій області забороненими запалювальними снарядами.
- У Марганецькій громаді атаками росіян пошкоджено лінію електропередачі, яка живить насоси водоканалу. Більш як 60 тис. сімей залишилися без води.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 73 людини, 21 загиблий.
- 14 січня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Розі, внаслідок якого є загиблий та поранений.
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