На окупованій Донеччині загострилась ситуація з вугільною промисловістю, галузь на межі краху, - ЦНС
На окупованих територіях Донецької області фінансові складнощі у російської адміністрації спричиняють загострення проблем у вугільній промисловості
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупаційна адміністрація не спроможна забезпечити належний соціально-економічний стан ввірених господарями в Кремлі земель, у зв’язку з чим зазнає краху черговий економічний сектор – вугільна промисловість", - йдеться у повідомленні.
Аналіз інформації з відкритих джерел, а також повідомлення від партизанів свідчить про те, що на більшості підприємств наявні величезні заборгованості по виплатах заробітньої плати.
Крім того, там спостерігається критичне падіння рівня видобутку руди, відбувається перманентний процес скорочення персоналу, а також відсутні кваліфіковані кадри для заміни звільнених або "мобілізованих" співробітників.
За даними ЦНС, на Донеччині фіксується критична ситуація з основними майновими фондами, обладнанням та витратними матеріалами, через що у найближчій перспективі вугільна галузь опиниться під загрозою існування.
- Раніше у ЦНС повідомляли, що РФ обіцяє жителям ТОТ бюджетні місця для їхніх дітей у російських вишах. Усі попередні аргументи щодо залучення додаткових сил до війни проти України вичерпані.
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