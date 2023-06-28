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Війна з Росією: хроніка
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На окупованій Херсонщині росіяни поховали у братську могилу тіла десятків загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС, - Генштаб

28 червня, 2023 середа
19:30
Війна з Росією Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина

Російські загарбники без ДНК-тестування поховали у братську могилу на тимчасово окупованій Херсонщині понад 60 загиблих після підриву Каховської ГЕС

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Російські окупанти вжили заходів для поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації у деяких населених пунктах Херсонської області, які опинилися під їхнім контролем після підриву Каховської ГЕС та спалаху вірусних хвороб. Рашисти змусили комунальників розчищати завалення та збирати трупи.

24 та 25 червня знайдено понад 60 тіл. Командування російських окупаційних військ приховало реальну кількість жертв, поховавши загиблих у братських могилах без ДНК-тестування та будь-яких пам’ятних знаків.

Робота української ППО: у ніч проти 28 червня знищено 6 дронів-камікадзе

Російська Федерація сьогодні вночі завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Протиповітряною обороною шість дронів-камікадзе знищено.

Противник не тільки обстрілював наші позиції та населені пункти з реактивних систем залпового вогню близько 20 разів, але й наніс 2 ракетних та 44 авіаційних удари протягом доби. Це призвело до руйнації інфраструктури та постраждалих серед мирного населення.

На трьох основних напрямках фронту за добу відбулося близько 20 бойових зіткнень. Ситуація в регіонах

Російські окупанти надалі зосереджуються на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають бої. Відбулось близько 20 зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках без змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаудару поблизу села Руська Лозова Харківської області. Здійснив мінометні та артобстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, це Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Нова Гута, Вовківка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку окупант здійснив марні наступальні дії в районі Роздолівки. Завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки та Виїмки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів - Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатний наступ поблизу Оріхово-Василівки, Богданівки, Білої Гори та завдав авіаудару в районі Нью-Йорка Донецької області. Від російських артобстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку армія РФ намагалася вести наступальні дії в районі Авдіївки, там же завдала авіаційного удару, усе марно. Здійснила артилерійські обстріли по щонайменше 10 населених пунктів. Постраждали Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки РФ поблизу міста Мар’їнка, водночас ворог завдав авіаційного удару. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед них Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Золота Нива, Вільне Поле, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Рівнопіль на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська зосереджуються на недопущенні просування Сил оборони. Ворог завдав авіаударів в районах Левадного і Малої Токмачки Запорізької області, здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Іванівка, Наддніпрянське, Антонівка, Херсон, Комишани, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Томина Балка, Софіївка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

ЗСУ нищать місця зосередження та пункти управління армії РФ

За добу, авіація Сил оборони завдала 11 ударів по місцях зосередження військ противника, 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах та один удар по пункту управління ворога. Також, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу знищили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ противника.

  • Нагадаємо, що 27 червня окупанти завдали двох ракетних ударів по Краматорську на Донеччині, поціливши, зокрема, у заклад громадського харчування. 11 людей загинули.
  • Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що росіяни активізували обстріли біля Кінбурнської коси. Окупанти переслідують дві мети, одна з яких полягає в тому, щоби Миколаївщина не увійшла до "зернової угоди". 
Росія
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Запорізька область
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
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