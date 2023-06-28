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Росіяни активізували обстріли біля Кінбурнської коси, аби Миколаївщина не увійшла до "зернової угоди", – Гуменюк

28 червня, 2023 середа
16:07
Економіка Наталія Гуменюк

Росіяни активізували обстріли біля Кінбурнської коси. Окупанти переслідують дві мети, одна з яких полягає в тому, щоби Миколаївщина не увійшла до "зернової угоди"

Про це в ефірі "24 каналу" сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Наразі ситуація залишається стабільно напруженою, тому що периметри населених пунктів окупанти замінували, щоб місцеві мешканці не могли нікуди звідти подітися та слугували їм своєрідним живим щитом", – розповіла вона про ситуацію біля Кінбурнської коси.

За її словами, ворог посилив бойову роботу на цьому напрямку, щоб Миколаївська область не увійшла до "зернової угоди".

Ще одна мета – переключити увагу Сил оборони.

"Вони (окупанти, - ред.) активізують зараз на цьому напрямку свої обстріли, контрбатарейну боротьбу, щоб перемикнути увагу Сил оборони на цей фронтовий напрямок і розосередити зусилля Сил оборони по різних напрямках. Окупанти відчувають на собі потужний тиск Запорізького та інших напрямків", - сказала Гуменюк.

Ситуація з експортом українського зерна

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дії росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для продовження угоди окупанти вимагали:

  • перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT
  • поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
  • скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
  • відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
  • розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили. При цьому президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що віднині турецькі судна також зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія. Україна офіційно зверталася до міжнародних партнерів із пропозицією долучити до "зернової угоди" порт Миколаїв іще в листопаді 2022 року.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу.

Україна шукає альтернативних шляхів постачання зерна до країн Африки, Європи та Азії.

23 червня стало відомо, що Україна візьме участь у будівництві зернового терміналу в Нігерії.

Новини
експорт зерна
Миколаївщина
Війна з Росією
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