На окупованій території Запоріжжя росіяни викрадають і катують священників, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
На окупованій території Запорізької області росіяни викрадають і катують українських священнослужителів, щоб зменшити цивільний спротив
Про це розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов у етері Еспресо.
"Росіяни постійно вигадують нові форми геноциду українців. Вони викрадають українських священників на окупованих територіях, катують їх, потім - мішок на голову й видворяють за межі Запорізької області", - наголосив він.
За словами військового, окупанти розуміють, що там, де українські церква та священники, гуртується громада. Виганяючи панотців, росіяни розколюють і знищують українські громади на окупованих територіях, на їхню думку, демотивуючи людей і зменшуючи силу цивільного ненасильницького спротиву.
Костянтин Денисов зауважив, що не можна недооцінювати окупантів, оскільки вони підступні, винахідливі й цинічні й мають на меті лише деукраїнізацію.
- 14 листопада депутат облради Сергій Лишенко повідомив, що на окупованих територіях Запорізької області зростає кількість російських військових.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе