Про це розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов у етері Еспресо.

"Росіяни постійно вигадують нові форми геноциду українців. Вони викрадають українських священників на окупованих територіях, катують їх, потім - мішок на голову й видворяють за межі Запорізької області", - наголосив він.

За словами військового, окупанти розуміють, що там, де українські церква та священники, гуртується громада. Виганяючи панотців, росіяни розколюють і знищують українські громади на окупованих територіях, на їхню думку, демотивуючи людей і зменшуючи силу цивільного ненасильницького спротиву.

Костянтин Денисов зауважив, що не можна недооцінювати окупантів, оскільки вони підступні, винахідливі й цинічні й мають на меті лише деукраїнізацію.

14 листопада депутат облради Сергій Лишенко повідомив, що на окупованих територіях Запорізької області зростає кількість російських військових.

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