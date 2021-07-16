На окуповану Луганщину прибувають колони російської військової техніки, - правозахисник
На окуповану територію Луганської області заходять колони техніки з Росії
Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.
Експерти "Східної правозахисної групи" зафіксували пересування військової техніки з РФ вночі із 12 на 13 липня. Наступного дня можна було спостерігати сліди на асфальті від танків та вантажівок.
"Перекидання військової техніки не припиняється - відбувається оновлення озброєння. Росія здійснює переміщення в ОРДЛО бойових одиниць", - заявив Лисянський.
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