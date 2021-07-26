На Олімпіаді зафіксували 148 випадків COVID-19
148 осіб захворіло на коронавірус на Олімпіаді-2020 у Токіо
Про це повідомляється на сайті змагань.
За 25 липня було виявлено 16 позитивних тестів, серед них - три спортсмени. Звідки вони, невідомо. Решта хворих - члени персоналу Олімпіади.
Список ведеться з 1 липня.
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