"Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!", - на олімпійського чемпіона Беленюка намагались напасти у центрі Києва
Невідомі намагались спровокувати конфлікт з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком у центрі Києва
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Facebook Жана Беленюка.
За словами Беленюка, чоловіки намагались напасти на нього посеред білого дня у Києві.
"Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт! Викрикуючи образливі речі типу: "чорна мавпа щось знає про патріотизм?!" та "вали до Африки!". Слава Богу, до бійки справа не дійшла", - написав Беленюк.
Олімпійський чемпіон-2020 повідомив, що з ним все нормально, але тепер він задає собі питання "наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині".
"Тож зі мною все нормально, але…
1. Мені цікаво, чи українець Я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній?!
2. Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті?!
3. І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!", - додав у дописі нардеп-борець.
30-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.
На Олімпіаді-2020 Беленюк приніс Україні єдину золоту медаль.
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