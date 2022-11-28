На онлайн-мапі Пункти незламності розділили на три категорії
До онлайн-мапи Пунктів незламності внесли зміни. Зокрема відтепер відображатимуться три основні категорії
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
На онлайн-мапі відображатимуться:
- Пункти незламності – місця, організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор, тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.
- Пункти незламності відповідального бізнесу – тут є можливість безплатно підзарядити гаджети.
- Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).
"Будемо постійно інспектувати Пункти незламності, задля контролю їх забезпечення. Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу у скрутні моменти", - написав Тимошенко.
- Нагадаємо, 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.
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