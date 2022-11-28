На онлайн-мапі Пункти незламності розділили на три категорії

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

На онлайн-мапі відображатимуться:

Пункти незламності – місця, організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор, тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.

Пункти незламності відповідального бізнесу – тут є можливість безплатно підзарядити гаджети.

Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

"Будемо постійно інспектувати Пункти незламності, задля контролю їх забезпечення. Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу у скрутні моменти", - написав Тимошенко.

Сайт "Пунктів незламності".

Нагадаємо, 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb