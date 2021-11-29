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На оновлення громадського транспорту: Україна отримає 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку

29 листопада, 2021 понедiлок
14:30
Економіка спецперепусток для користування громадським транспортом

У рамках реалізації проекту "Міський громадський транспорт України ІІ" Україна отримає 200 млн євро на оновлення громадського транспорту

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Ми бачимо підвищений інтерес місцевих громад до участі у таких проектах і пропонуємо їм подальше розширення інструментарію для розвитку міської мобільності. Вкладаючи гроші в розвиток громадського транспорту та його інфраструктури ми стимулюємо економічний розвиток нашої країни, створюючи нові робочі місця на машинобудівних підприємствах, а також забезпечуємо розвиток екологічно чистого вітчизняного громадського транспорту. Це є гарна можливість для міської влади підвищити якість життя для громадян", - зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Відомо, що 18 листопада 2021 року у Верховній Раді було зареєстровано Проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди "Міський громадський транспорт України ІІ". У рамках даної угоди передбачено надання Україні позики у розмірі 200 млн євро. Дані кошти буде спрямовано на придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро.

Також у рамках реалізації проекту передбачається будівництво та модернізація трамвайних і тролейбусних ліній та інші роботи у містах Черкаси, Біла Церква, Кам’янське, Дніпро, Львів, Кременчук та Запоріжжя. Кошти для закупівлі рухомого складу міського громадського транспорту буде розподіллено серед міст України, які стали учасниками даного проекту, а саме: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса, Чернівці та інші.

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