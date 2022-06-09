На острові неподалік Англії знайшли рештки найбільшого в Європі динозавра-хижака
За припущеннями палеонтологів, звір може виявитися найбільшим з усіх відомих науці динозаврів
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що фахівці знайшли рештки тварини на острові Вайт, що біля узбережжя Англії.
Знайдені скамʼянілі кістки є останками м’ясоїдного динозавра. Розміри тварини наразі можуть перевищувати величину усіх відомих видів, що проживали на території сучасної Європи.
Палеонтологи вважають звіра родичем найбільшого динозавра, відомого науці.
Науковці заявили 9 червня, що знайдений скелет належить динозавру, що проживав на Землі близько 125 млн років тому під час крейдяного періоду. Серед знайденого: кістки спини, стегон і хвоста, а також деякі фрагменти кінцівок. На основі лише часткових останків фахівці припускають, що динозавр сягав як мінімум 10 метрів у довжину.
"Розмір тварини вражає. Це один з найбільших - а, можливо, найбільший - відомих сухопутних хижаків, які коли-небудь існували в Європі", - сказав докторант Саутгемптонського університету з палеонтології Кріс Баркер.
Частково ґрунтуючись на серії невеликих борозенок на верхній частині хвостового хребця, науковці прийшли до висновку, що звір належав до групи динозаврів, які називаються спинозаврами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.03
Купівля 34.03Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 36Продаж 37.27
- Актуальне
- Важливе