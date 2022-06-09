Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що фахівці знайшли рештки тварини на острові Вайт, що біля узбережжя Англії.

Знайдені скамʼянілі кістки є останками м’ясоїдного динозавра. Розміри тварини наразі можуть перевищувати величину усіх відомих видів, що проживали на території сучасної Європи.

Палеонтологи вважають звіра родичем найбільшого динозавра, відомого науці.

Науковці заявили 9 червня, що знайдений скелет належить динозавру, що проживав на Землі близько 125 млн років тому під час крейдяного періоду. Серед знайденого: кістки спини, стегон і хвоста, а також деякі фрагменти кінцівок. На основі лише часткових останків фахівці припускають, що динозавр сягав як мінімум 10 метрів у довжину.

"Розмір тварини вражає. Це один з найбільших - а, можливо, найбільший - відомих сухопутних хижаків, які коли-небудь існували в Європі", - сказав докторант Саутгемптонського університету з палеонтології Кріс Баркер.

Частково ґрунтуючись на серії невеликих борозенок на верхній частині хвостового хребця, науковці прийшли до висновку, що звір належав до групи динозаврів, які називаються спинозаврами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb