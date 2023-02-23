На ПА ОБСЄ депутат від Латвії Колс назвав делегатів РФ воєнними злочинцями і послав за російським кораблем
Присутність російської делегації в ПА ОБСЄ, яка голосувала за анексію територій України, є ганьбою, оскільки це порушує принципи, які інституція повинна захищати
Про це заявив депутат із Латвії Ріхардс Колс, який брав участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, повідомивши у своєму Twitter-акаунті.
Колс виклав уривок свого виступу, де він емоційно звертається до присутніх і засуджує той факт, що делегацію Росії – яких він назвав воєнними злочинцями – взагалі допустили до участі в ПА ОБСЄ.
"Той факт, що ця делегація тут, а надто – делегація, що складається з підсанкційних осіб, які голосували за анексію території незалежної країни, Донбасу, Херсонської, Запорізької областей, Луганська – це просто ганьба! Це ті принципи, які ця інституція покликалась захищати й сторожити! А ми сидимо, наче нічого не сталось!" – заявив Колс.
В кінці Колс запропонував делегації "слідувати за російським кораблем".
"Скористаюсь моментом – і заздалегідь перепрошую, пане голово. Передам повідомлення російській делегації, що сидить у цій залі, процитувавши українських прикордонників: "Русский военный корабль, пошел нах*й", – додав латвійський депутат.
Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, під час виступу російської делегації більшість депутатів пішла з зали в знак солідарності з Україною.
- Нагадаємо, делегація Верховної Ради оголосила, що не братиме участі в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що відбудеться 23-24 лютого у Відні, на знак протесту проти допуску до неї представників Росії. Натомість будуть добиватися виключення делегації з організації. Через присутність на ПА ОБСЄ росіян зустріч вирішила бойкотувати також делегація Литви.
- Також вчора, 22 лютого, очільник МЗС Словаччини вилаяв Орбана у відповідь на його проросійські заяви. В Угорщині відповіли
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.23
Купівля 39.23Продаж 39.88
-
EUR
Купівля 41.15Продаж 42.07
- Актуальне
- Важливе