Про це заявив депутат із Латвії Ріхардс Колс, який брав участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, повідомивши у своєму Twitter-акаунті.

Колс виклав уривок свого виступу, де він емоційно звертається до присутніх і засуджує той факт, що делегацію Росії – яких він назвав воєнними злочинцями – взагалі допустили до участі в ПА ОБСЄ.

"Той факт, що ця делегація тут, а надто – делегація, що складається з підсанкційних осіб, які голосували за анексію території незалежної країни, Донбасу, Херсонської, Запорізької областей, Луганська – це просто ганьба! Це ті принципи, які ця інституція покликалась захищати й сторожити! А ми сидимо, наче нічого не сталось!" – заявив Колс.

В кінці Колс запропонував делегації "слідувати за російським кораблем".

"Скористаюсь моментом – і заздалегідь перепрошую, пане голово. Передам повідомлення російській делегації, що сидить у цій залі, процитувавши українських прикордонників: "Русский военный корабль, пошел нах*й", – додав латвійський депутат.

Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, під час виступу російської делегації більшість депутатів пішла з зали в знак солідарності з Україною.