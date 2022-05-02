На передову у бригади Десантно-штурмових військ передали нові пікапи та необхідне спорядження для бійців

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".



З 18 автівок, які були придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї", 16 передали десантникам, ще 2 - у підрозділи тероборони.



Ветеран війни проти російської агресії, депутат Київради Олександр Погребиський побував в одному з підрозділів 95-ї бригади, куди доставили 4 автівки. "Ми зараз у 95-й бригаді, передали автомобілі", - розповідає Погребиський.



"Машина нова, машина добра, економна. Все є, всього вистачає. Нафарширована повністю. Тим більше супер, що це пікап. Є змога встановити ззаду ДШК, ПТРК - що завгодно. Я вважаю, що для нашого підрозділу це супер", - говорить водій-десантник. Боєць подякував усім волонтерам, які підтримують ЗСУ під час війни.



"І один кунг на 95-ту бригаду. Так як ми з порожніми руками не їздимо, то тут ІПП для медиків, ну і цигарки для хлопців", - показує Погребиський завантажену автівку.



"Один пікапчик вже поїхав прямо туди, де гаряче", - говорить Олександр Погребиський.



"Спілкуючись з нашими військовими, з представниками штурмових груп, використовуючи досвід 2014-2015 років, ми прийняли рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривідні, потужні", - пояснював Петро Порошенко.



Волонтер Юрій Бірюков у Facebook прозвітував, що окрім 16 автівок воїнам-десантникам привезли необхідне спорядження на суму майже 4 млн грн. "15 бензопил, 300 пар чобіт, 2 планшета Sigma, 100 шоломів, 100 броників (80 мультикам + 20 койот комплект), ІПП 1040, раскладачки 145, форма весь піксель + весь скіф 267, труси 1000, шкарпетки 1200, футболки 1055, спальники 150 штук, "талани" літні 250 пар, каремати - 185, підсилювачі мобільного зв’язку 3 комплекти, турнікети - 35, кровоспинні комплекти - 100, ноші - 5, пончо + дощовики - 81 шт, рукавиці Mechanix - 100 (мультикам + койот), бойова сорочка - 400, поло M-Tac - 100 шт, Аутел EVO II і ще інших дрібниць", - перерахував Бірюков.



"Головною родзинкою поїздки, хто б сумнівався, були пікапи JAC. Вести колону новеньких авто в таких камуфляжних кольорах просто приємно. Приємно, коли перехожі махають нам і сигналять, приємно, коли на блокпостах кажуть "Ой, я вчора бачив новини про ці машини". Але особливий кайф від пожвавлення всередині бригад, коли ці пікапи заходять на бази ДШВ", - ділиться подробицями поїздки до хлопців волонтер.



"Вантаж порадував не менше. Екіпажі в ООС ще з минулого року, а значить - форми немає, а нинішня зношена; взуття немає, а теперішнє зношене", - констатує Бірюков.



"Проста математика поїздки - 8 240 679 гривень вартість вантажу. Більше половини цієї суми сплатив Фонд Порошенка. І таких сум, таких платежів, таких вантажів - лише за останні два місяці було десятки. Вантаж доставлений, друзі обійнялися, каву випили. Ми - вдома. Збираю наступний вантаж", - пише волонтер. Він подякував усім небайдужим українцям, які долучилися до збору коштів.



Як зазначив Петро Порошенко, 18 пікапів - це лише початок програми: "для нас принципово, щоб кожна бригада, яка зараз воює на фронті, була долучена до цієї програми, щоб їм була запропонована в разі потреби наша допомога. Почати зі зрозумілих причин ми прийняли рішення з десантно-штурмових. І почати саме зі Сходу і Півдня. А буде ще, відкрию таємницю, і про військові вантажівки в майбутньому. Ми зараз цим займаємося. І можливо про бронетехніку в майбутньому. І ми цим займемося. Принаймні ми все робимо для того, щоб це вдалося", - говорить Петро Порошенко.