На південному напрямку прикордонник збив два FPV-дрони, які атакували українські позиції

Про це повідомляє ДПСУ.

"Три FPV-дрони атакували позицію прикордонників на півдні України. Боєць з позивним Музикант почув зграю ворожих "пташок". 2 коптери він ліквідував у повітрі, а третій безпілотник не завдав зайвого клопоту, вибухнувши самостійно на підльоті", - розповіли прикордонники.

Фото: ДПСУ