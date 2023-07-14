На південному напрямку прикордонник збив два FPV-дрони, які атакували українські позиції
Прикордонник відбив атаку FPV-дронів, які намагались обстріляти наші позиції
Про це повідомляє ДПСУ.
"Три FPV-дрони атакували позицію прикордонників на півдні України. Боєць з позивним Музикант почув зграю ворожих "пташок". 2 коптери він ліквідував у повітрі, а третій безпілотник не завдав зайвого клопоту, вибухнувши самостійно на підльоті", - розповіли прикордонники.
Фото: ДПСУ
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 236 590 військових. 13 липня Сили оборони відбили атаки росіян біля Берхівки і Первомайського.
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