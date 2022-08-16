На Півдні ліквідовано 3 опорних пунктів ворога та знищено 23 загарбники

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Не маючи успіху на суходолі, по позиціях наших підрозділів ворог продовжував застосовувати авіацію. Але 14 авіаатак виявились безрезультатними.

Натомість країнська авіація вразила 2 опорних пункти та 2 райони зосередження озброєння і техніки ворога в районах Новопетрівки та Максимівки.

Продовжуючи обстрілювати населені пункти в тилових районах, ворог вдарив "Ураганом" по Великій Костромці і Миколаєву, а з важкої артилерії типу "Піон" обстріляно Марганець. Обійшлося без людських втрат.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 загарбники, 152-мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

У Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

У Чорному морі через штормову погоду корабельне угруповання ворожих сил укривається вздовж узбережжя кримського півострова в напрямку новоросійська. На бойовому чергуванні залишено 2 ракетних носії з 16 "Калібрами" напоготові.

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