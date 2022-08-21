На Півдні України ворог має відчутну перевагу в авіації, - офіцер ЗСУ Прозапас

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Протягом останнього місяця росіяни ведуть активну оборону своїх позицій на Херсонщині. Ми ж намагаємось просунутись далі. На півдні України вдається в знаки перевага російської армії в авіації. Оскільки ті території, які ми важкими боями звільнили, росіяни атакують з неба. По 3-4 вильоти за день роблять росіяни по наших позиціях", - розповів Прозапас.

Офіцер ЗСУ переконаний, що росіяни до останнього будуть захищати сухопутний коридор до окупованого Криму.

"Я думаю, що для них стоїть чітке завдання не дати Збройним силам України перейти до контрнаступу. Росіяни будуть захищати сухопутний коридор до Криму, який є дуже важливим для них. Тому нам потрібно більше зброї та краще підготуватись до контрнаступу, щоб вибити окупантів з нашої землі", - додав він.

З 24 лютого до 20 серпня Росія втратила близько 44,9 тис. військових, 4212 бронемашини, 1907 танків, 1018 систем артилерії, 803 дрони.

20 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни намагаються покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку, ведуть наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне та спрямовують зусилля на утриманні позицій у Харківській області