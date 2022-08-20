Окупанти ведуть наступ на Миколаївському напрямку та намагаються втримати захопленні позиції на Харківщині
Росіяни намагаються покращити тактичне положення на Миколаївському напрямку, ведуть наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне та спрямовують зусилля на утриманні позицій у Харківській області
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Армія РФ обстрілювала інфраструктуру, житлові квартали та військові позиції у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Миколаївській областях.
- На Харківському напрямку росіяни спрямовують основні зусилля на утриманні окупованих позицій.
- На Слов'янському напрямку ворог концентрує основні зусилля на відновленні наступальних дій. Окупанти вели наступальні бої на напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довженке – Курулка. В результаті українські воїни завдали втрат та відштовхували їх назад.
- На Донецькому напрямку ворог продовжує наступальні дії та концентрує основні зусилля на Бахмутському напрямку. Окупанти намагалися розпочати наступ у напрямку Спірне - Івано-Дар'ївка та Миколаївка - Вимка, безрезультатно.
- На Авдіївському напрямку росіяни вели невдалі наступальні бої на напрямках Горлівка - Майорськ, Спартак - Опитне, Донецьк - Піський, Старомихайлівка - Первомайське.
- На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити тактичне становище на Миколаївському напрямку. Проводить наступальний бій у напрямку Василька - Благодатне.
На Сіверщині ворог продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою стримування дій підрозділів Сил оборони України. Загроза нанесення ворожим ракетних та авіаударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь продовжується.
Морське угруповання ворога тримає в готовності до використання два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
- З 24 лютого до 20 серпня Росія втратила близько 44,9 тис. військових, 4212 бронемашини, 1907 танків, 1018 систем артилерії, 803 дрони.
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