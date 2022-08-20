Окупанти ведуть наступ на Миколаївському напрямку та намагаються втримати захопленні позиції на Харківщині

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Армія РФ обстрілювала інфраструктуру, житлові квартали та військові позиції у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Миколаївській областях.

На Харківському напрямку росіяни спрямовують основні зусилля на утриманні окупованих позицій.

росіяни спрямовують основні зусилля на утриманні окупованих позицій. На Слов'янському напрямку ворог концентрує основні зусилля на відновленні наступальних дій. Окупанти вели наступальні бої на напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довженке – Курулка. В результаті українські воїни завдали втрат та відштовхували їх назад.

ворог концентрує основні зусилля на відновленні наступальних дій. Окупанти вели наступальні бої на напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довженке – Курулка. В результаті українські воїни завдали втрат та відштовхували їх назад. На Донецькому напрямку ворог продовжує наступальні дії та концентрує основні зусилля на Бахмутському напрямку. Окупанти намагалися розпочати наступ у напрямку Спірне - Івано-Дар'ївка та Миколаївка - Вимка, безрезультатно.

ворог продовжує наступальні дії та концентрує основні зусилля на Бахмутському напрямку. Окупанти намагалися розпочати наступ у напрямку Спірне - Івано-Дар'ївка та Миколаївка - Вимка, безрезультатно. На Авдіївському напрямку росіяни вели невдалі наступальні бої на напрямках Горлівка - Майорськ, Спартак - Опитне, Донецьк - Піський, Старомихайлівка - Первомайське.

росіяни вели невдалі наступальні бої на напрямках Горлівка - Майорськ, Спартак - Опитне, Донецьк - Піський, Старомихайлівка - Первомайське. На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити тактичне становище на Миколаївському напрямку. Проводить наступальний бій у напрямку Василька - Благодатне.

На Сіверщині ворог продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою стримування дій підрозділів Сил оборони України. Загроза нанесення ворожим ракетних та авіаударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь продовжується.

Морське угруповання ворога тримає в готовності до використання два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

З 24 лютого до 20 серпня Росія втратила близько 44,9 тис. військових, 4212 бронемашини, 1907 танків, 1018 систем артилерії, 803 дрони.

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