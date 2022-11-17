На Півдні ворог значно посилив повітряну розвідку та налагоджує логістику на лівобережжі Дніпра
Противник продовжує облаштування оборони на різних її рубежах, вишукує способи налагодити логістику на лівому березі Дніпра та значно посилив повітряну розвідку
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів.
З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.
Водночас застосовує і ударні дрони типу "Ланцет", "Zala". Два з них було знищено в Бериславському районі зі стрілецької зброї.
Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 45 вогневих завдань.
Із втрат ворога нам відомо про 5 поранених і 3 одиниці автобронетехніки. Остаточні результати дорозвідуються.
В Чорному морі з роздуванням штормової погоди корабельне угруповання ворожого недофлоту зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій. Тобто в першому споряджені 4 "Калібри". Але цілком імовірний вихід додаткових одиниць на позиції нанесення ударів.
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