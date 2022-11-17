Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів.

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

Водночас застосовує і ударні дрони типу "Ланцет", "Zala". Два з них було знищено в Бериславському районі зі стрілецької зброї.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 45 вогневих завдань.

Із втрат ворога нам відомо про 5 поранених і 3 одиниці автобронетехніки. Остаточні результати дорозвідуються.

В Чорному морі з роздуванням штормової погоди корабельне угруповання ворожого недофлоту зменшено до 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій. Тобто в першому споряджені 4 "Калібри". Але цілком імовірний вихід додаткових одиниць на позиції нанесення ударів.

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