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На півдні Японії лютує тайфун Мавар: евакуюють 2 млн людей, є зниклі безвісти

3 червня, 2023 субота
03:25
Світ тайфун

Тайфун Мавар лютує у південній частині Японії, викликавши локальні підтоплення та збої у роботі громадського транспорту

Про це повідомляє Japan Today.

Сильний дощ із вітром порушив транспортне сполучення, у тому числі було скасовано багато рейсів швидкісних поїздів, також заблоковано роботу аеропортів у південній префектурі Японії Окінава.

У префектурі Вакаяма поліція та пожежники розшукують людей, які, як вважається, були змиті водою біля річки і на затопленій дорозі, та досі не знайдені. Жінка у віці 80 років також зазнала травм, впавши при спробі евакуації. У префектурах Гіфу, Сідзуока, Аїті та Міе принаймні 2 млн людей було рекомендовано тимчасово залишити своє житло та евакуюватися.

Японське метеорологічне агентство повідомило про рекордні опади: у деяких районах за три години випало понад 290 міліметрів. Повідомляється, що сильний дощ продовжиться в суботу, підвищивши ризик щодо зсувів та розливів річок.

  • Нагадаємо, у вересні 2022 року тайфун вразив центральну Японію: двоє людей загинули, близько 120 тис. домогосподарств лишилися без світла.
тайфун
Японія
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