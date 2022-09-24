Про це повідомляє Reuters із посиланням на японське метеорологічне агентство (JMA).

Найсильніше постраждало місто Сідзуока, розташоване на південному заході від Токіо. Там від початку зливи у четвер випали рекордні 417 мм опадів.

Швидкість вітру в центрі тайфуну Талас була близько 65 км/год з максимальними поривами близько 90 км/год.

Унаслідок тайфуну загинуло двоє чоловіків. Перший, 40-річний, загинув через зсув ґрунту, спричинений тайфуном. Другий, 29-річний, був знайдений мертвим після того, як його автомобіль впав у водойму.

Також Талас спричинив відключення електроенергії в десятках тисяч домівок. За словами Chubu Electric Power Grid Co, близько в 120 тис. домогосподарств лишилися без струму через те, що зсув ґрунту повалив дві опори електропередач. Уранці вдалося відновити електропостачання в більшості домівок, однак 2800 домогосподарств все ще залишаються знеструмленими. Зазначають, що на відновлення може піти кілька місяців.

Також було відновлено роботу деяких швидкісних поїздів, які не їздили через сильний дощ.

JMA, хоч і знизило в суботу вранці клас тайфуну, прогнозує погіршення погодних умов у Сідзуоці найближчими днями та закликає мешканців бути обережними. Також місто Йокогама, що в 30 км на півдні від Токіо, опублікувало рекомендації щодо евакуації для приблизно 3 тис. жителів.

18 вересня біля узбережжя Тайваню стався землетрус, магнітуда якого склала 7,2 бала за шкалою Ріхтера.