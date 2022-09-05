На півночі Афганістану стався землетрус, загинуло щонайменше 8 людей

Про це повідомляє Reuters з посиланням на на регіонального чиновника.

Землетрус магнітудою 5,3 стався поблизу міста Джелалабад на сході країни вранці, повідомила Геологічна служба США.

"Землетрус спричинив фінансові та людські втрати в провінції Кунар", — сказав Мавлаві Наджібулла Ханіф, речник губернатора провінції, додавши, що кількість жертв може зрости.

Нагадаємо, в Афганістані 18 липня постраждала 31 людина й було зруйновано деятки будинків унаслідок землетрусу

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