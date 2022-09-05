На півночі Афганістану стався землетрус, загинуло щонайменше 8 людей
Землетрус на північному сході Афганістану забрав життя щонайменше восьми людей вранці в понеділок, і кількість жертв може зрости
Про це повідомляє Reuters з посиланням на на регіонального чиновника.
Землетрус магнітудою 5,3 стався поблизу міста Джелалабад на сході країни вранці, повідомила Геологічна служба США.
"Землетрус спричинив фінансові та людські втрати в провінції Кунар", — сказав Мавлаві Наджібулла Ханіф, речник губернатора провінції, додавши, що кількість жертв може зрости.
- Нагадаємо, в Афганістані 18 липня постраждала 31 людина й було зруйновано деятки будинків унаслідок землетрусу
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