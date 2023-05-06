На півночі Криму прогриміли вибухи, у Джанкої валить дим
Зранку 6 травня у Джанкої прогриміли два гучних вибухи, після чого почалося задимлення
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграм.
"Джанкой. Добрий ранок. Після "двох хлопков" у небі задимлення. Готуєтеся до тимчасового переміщення углиб?" – написав Андрющенко.
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