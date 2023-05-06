На півночі Криму прогриміли вибухи, у Джанкої валить дим

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграм.



"Джанкой. Добрий ранок. Після "двох хлопков" у небі задимлення. Готуєтеся до тимчасового переміщення углиб?" – написав Андрющенко.

РосЗМІ пишуть, що на півночі Криму спрацювала система ППО.

4 травня у Криму прогриміли вибухи, окупанти заявили про удар дронами в районі аеродрому Бельбек





