У Криму прогриміли вибухи, окупанти заявили про удар дронами в районі аеродрому Бельбек
У тимчасово окупованому Криму в районі аеродрому Бельбек було чутно вибухи, які місцевий "губернатор" назвав роботою ППО по БПЛА
Про це повідомив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
"Чергова атака на Севастополь. Близько 19.00 силами ППО знищено БПЛА у районі аеродрому Бельбек", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що жоден з об'єктів не постраждав.
- Нагадаємо, сьогодні на Азовсталі у Маріуполі прогримів вибух, поранено чотирьох окупантів.
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