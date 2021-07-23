На пляжах Одеси тимчасово не рекомендують купатися

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Як зазначається, через зливи, які пройшли в Одесі 22 липня 2021 року, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.

“З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження”, - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, у ніч на 22 липня в Одесі була злива. Затопило вулиці, рух автотранспорту ускладнено.

Внаслідок зливи в Одесі затопило низку районів. Всього у місті випало 80% місячної норми опадів.

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