На пляжах Одеси тимчасово не рекомендують купатися
На міських пляжах Одеси тимчасово не рекомендують купатися після зливи в місті
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Як зазначається, через зливи, які пройшли в Одесі 22 липня 2021 року, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.
“З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження”, - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у ніч на 22 липня в Одесі була злива. Затопило вулиці, рух автотранспорту ускладнено.
- Внаслідок зливи в Одесі затопило низку районів. Всього у місті випало 80% місячної норми опадів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.96
Купівля 26.96Продаж 27.21
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.11
- Актуальне
- Важливе