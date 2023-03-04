Про це поінформували в Reuters.

Згідно з документом, оприлюдненим комітетом Конгресу США в п’ятницю, на початку 2022 адміністрація Байдена схвалила 192 ліцензії на суму понад $23 мільярди для китайських компаній із чорного торгового списку Штатів.

Відповідно до діаграми, 192 ліцензії було видано з 242 заявок на їхнє отримання, рішення за якими було прийнято в період з січня по березень 2022 року. Дев'ятнадцять, або 8 відсотків від загальної кількості заявок, було відхилено, а 31 - повернуто без розгляду.

Представник республіканців Майкл Маккол, голова Комітету в закордонних справах Палати представників Конгресу, оприлюднив номери ліцензій у п'ятницю після того, як у вівторок на слуханнях повідомив, що в першому кварталі 2022 року було схвалено видачу ліцензій на суму понад $23 мільярди компаніям, які входять до "списку суб'єктів", складеного Міністерством торгівлі США.

У своїй заяві в п'ятницю Маккол назвав ці дозволи неприйнятними. "Ця критично важлива американська технологія спрямовується на спостереження і військові зусилля Комуністичної партії Китаю", - сказав він.