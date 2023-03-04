На початку 2022 року США схвалили 192 ліцензії на експорт китайським компаніям із чорного списку
У Сполучених Штатах у 2022 році надали ліцензії на експорт китайським компаніям, що потрапили до чорного списку торгівлі: технології США може використовувати КП Китаю для військових потреб
Про це поінформували в Reuters.
Згідно з документом, оприлюдненим комітетом Конгресу США в п’ятницю, на початку 2022 адміністрація Байдена схвалила 192 ліцензії на суму понад $23 мільярди для китайських компаній із чорного торгового списку Штатів.
Відповідно до діаграми, 192 ліцензії було видано з 242 заявок на їхнє отримання, рішення за якими було прийнято в період з січня по березень 2022 року. Дев'ятнадцять, або 8 відсотків від загальної кількості заявок, було відхилено, а 31 - повернуто без розгляду.
Представник республіканців Майкл Маккол, голова Комітету в закордонних справах Палати представників Конгресу, оприлюднив номери ліцензій у п'ятницю після того, як у вівторок на слуханнях повідомив, що в першому кварталі 2022 року було схвалено видачу ліцензій на суму понад $23 мільярди компаніям, які входять до "списку суб'єктів", складеного Міністерством торгівлі США.
У своїй заяві в п'ятницю Маккол назвав ці дозволи неприйнятними. "Ця критично важлива американська технологія спрямовується на спостереження і військові зусилля Комуністичної партії Китаю", - сказав він.
- Нагадаємо, 3 березня повідомлялося, що Сполучені Штати внесли до чорного списку торгівлі ще 37 компаній Китаю та Росії, зокрема за допомогу російській армії та підтримку збройних сил КНР
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