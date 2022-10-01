На Полтавщині 1 жовтня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
У Лубенській і Полтавській громадах Полтавщини 1 жовтня триватимуть навчальні стрільби, тому лунатимуть постріли
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"1 жовтня на території Лубенської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
Також Дмитро Лунін попередив про навчальні стрільби в Полтавській громаді.
- 30 вересня тривали навчальні стрільби в трьох громадах Полтавщини.
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