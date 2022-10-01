Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"1 жовтня на території Лубенської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.

Також Дмитро Лунін попередив про навчальні стрільби в Полтавській громаді.

30 вересня тривали навчальні стрільби в трьох громадах Полтавщини.

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