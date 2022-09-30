На Полтавщині 30 вересня проведуть навчальні стрільби: в ОВА попередили про постріли
У трьох громадах Полтавщини 30 вересня триватимуть навчальні стрільби, тому місцевих попередили про звуки пострілів
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"30 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив посадовець.
- 29 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад також тривали навчальні стрільби.
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