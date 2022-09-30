Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"30 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив посадовець.

29 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад також тривали навчальні стрільби.

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